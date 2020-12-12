كلوب يتحدث عن سلبيات تقنية الفيديو من قبل beIN SPORTS December 12, 2020 10:36 1:06 دقيقة قال مدربُ ليفربول يورغن كلوب إن كل من ساندوا الاعتماد على تقنية الفيديو المُساعد أو الفار لم يُفكروا في الوقت المستغرق لاتخاذ القرارات الصحيحة متسائلاً كم يأخذُ اتخاذُ القرار الصحيح من وقتِ اللعبة التي نحب. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب تقنية الفيديو -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة كلوب يتحدث عن سلبيات تقنية الفيديو 0:25 دقيقة ساسوولو إلى الوصافة مؤقتا رغم النقص العددي 1:54 دقيقة وست هام يتجاوز عقبة ليدز بنجاح 0:00 دقيقة ديمبا با في حوار حصري مع beIN SPORTS 0:35 دقيقة الحكم ببطلان شكوى ديشان ضد كانتونا 2:00 دقيقة الكرة الفرنسية تواجه شبح أزمة مالية 0:30 دقيقة زيدان يرشّح أتلتيكو مدريد للفوز بلقب الـ"ليغا" 0:55 دقيقة دروس لتوعية الحكام بعد حادثة "باشاكشهير" 0:40 دقيقة مورينيو أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي لشهر نوفمبر 0:32 دقيقة ريفر بلايت يضع قدماً في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس