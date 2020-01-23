كلوب يؤكد تمسكه بشاكيري من قبل beIN SPORTS January 23, 2020 12:23 0:48 دقيقة أكـد الألماني يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبـق مباراة فريقه أمام مضيفـه وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز أن اللاعب السويسري شيردان شاكيري ليس للبيع. تصريح كلوب يأتي ردا على الأخبار التي ربطتـه بالانتقال إلى أحد الأندية في فترة الانتقالات الشـتوية. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة صراع مثير على لقب هداف الدوري الإيطالي 2:14 دقيقة أرقام مرعبة للتحكيم في الدوري الإيطالي 0:30 دقيقة مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديدا لضم فيرنانديش 0:48 دقيقة كلوب يؤكد تمسكه بشاكيري 0:31 دقيقة تقارير تؤكد رغبة إنتر ميامي الأميركي في ضم أغويرو 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:51 دقيقة ليكرز يستفيق بعد "صفعة" بوسطن الموجعة 3:04 دقيقة سقوط مدو للـ"يونايتد" على أرضه أمام بيرنلي 3:34 دقيقة توتنهام يعاني قبل أن يتخطى نوريتش سيتي 0:26 دقيقة يوفنتوس يزيح روما ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا