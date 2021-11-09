كلوب يؤكد أن صلاح من أفضل لاعبي العالم من قبل beIN SPORTS November 9, 2021 10:15 1:28 دقيقة في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، قال مدربُ ليفربول يورغن كلوب، إن النجم المصري محمد صلاح هو واحدٌ من أفضل اللاعبين في العالم، مؤكداً أن مستوى قائد الفراعنة شهد تطوراً كبيراً. الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة الإصابة تبعد تيلمانز عن المنتخب البلجيكي 1:27 دقيقة أبو تريكة يحلّ ضيفاً على حلبة لوسيل 1:40 دقيقة كوتينيو: "تشافي سينجح في تحديه الجديد" 1:14 دقيقة بايدن يستقبل ميلووكي باكس حامل لقب الـNBA 0:37 دقيقة حجر 5 لاعبين من المنتخب الألماني بسبب كورونا 2:55 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 3:00 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 2:59 دقيقة وهبي الخزري يواصل توهجه في الدوري الفرنسي 5:03 دقيقة الرجاء ينفصل عن مدربه التونسي لسعد الشابي