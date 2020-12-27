كلوب: وست بروميتش جاء لكي يدافع من قبل beIN SPORTS December 27, 2020 20:20 1:17 دقيقة أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي أن منافسه وست بروميتش ألبيون جاء إلى الآنفيلد لكي يدافع وذلك بعد أن خطف الضيف التعادل من الريدز 1-1، في المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي. مقابلات ليفربول يورغن كلوب وست بروميتش ألبيون -آخر الفيديوهات 2:56 دقيقة وست بروميتش يوقف ليفربول 1:06 دقيقة الدحيل يهزم الأهلي 2:41 دقيقة الرياضة تحتل حيزاً لافتاً في متحف الشمع في برشلونة 0:32 دقيقة ليدز يونايتد يقتنص فوزاً صعباً من ضيفه بيرنلي 0:27 دقيقة السد يعلن إصابة بوعلام وكمال بفيروس كورونا 1:02 دقيقة مودريتش يقترب من تمديد عقده مع ريال مدريد 0:42 دقيقة تأكد غياب ميسي عن مباراة إيبار القادمة 0:58 دقيقة ميسي يُشيد بغوارديولا ويتحدث عن بصماته في التدريب 0:35 دقيقة سانتو يُشيد بمواطنه مورينيو قبل مواجهتهما 0:25 دقيقة مورينيو يؤكد على صعوبة المواجهة أمام وولفرهامبتون