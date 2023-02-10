كلوب: "مواجهة إيفرتون أكثر من مجرّد مباراة كرة القدم" من قبل beIN SPORTS February 10, 2023 20:10 0:48 دقيقة أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن مواجهة الغريم إيفرتون هي أكثر من مجرد مباراة في كرة القدم مشددا على أن فريقه بحاجة إلى القيام بردة فعلا بعد السقوط المدوي أمام وولفرهامبتون. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 3:56 دقيقة الرجاء الرياضي يقسو على فيبرس 0:59 دقيقة موقعة مرتقبة بين ريال مدريد والهلال 0:49 دقيقة أرتيتا: "خسارة المباريات تجلب الفرص" 0:45 دقيقة الاتحاد البرازيلي ينفي وجود اتفاق مع أنشيلوتي 0:48 دقيقة كلوب يتحدّث عن مواجهة إيفرتون 3:48 دقيقة فوز ثمين لشباب بلوزداد على الزمالك 0:43 دقيقة وسام رزق مدرّبًا جديدًا لنادي الشمال القطري 0:46 دقيقة "فيفا" يعلن عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب 0:30 دقيقة بيرلو يساهم في إغاثة المتضرّرين من الزلزال 0:42 دقيقة فيفا يكشف عن القائمة النهائية لمرشّحي جائزة بوشكاش