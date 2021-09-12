كلوب متأثراً يتحدث عن إصابة إليوت من قبل beIN SPORTS September 12, 2021 21:15 1:59 دقيقة أكد المدرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأن إصابة لاعبه هارفي إليوت كانت خطيرة وأن الأطباء يشخصون حالته الصحية. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ستوسور وزهانغ تتوجان بلقب زوجي السيدات 1:59 دقيقة كلوب متأثراً يتحدث عن إصابة إليوت 0:50 دقيقة فالنسيا يتابع التألق 2:46 دقيقة مباراة بريست وأنجيه تنتهي بالتعادل الإيجابي 5:10 دقيقة ليفربول ينجز المهمة بنجاح وصلاح في الموعد 3:26 دقيقة نيس يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية 0:30 دقيقة محمد صلاح يسجل هدفه رقم 100 في الدوري الإنكليزي 3:19 دقيقة أتلتيكو مدريد يعود بالنقاط الثلاث من أرض إسبانيول 1:06 دقيقة رادوكانو تعرب عن سعادتها عقب تتويجها التاريخي 1:23 دقيقة الفرنسي كابو يتحدث عن أدوراه المختلفة مع فياريال