كلوب: "لا توجد مباريات سهلة في البريميرليغ" من قبل beIN SPORTS October 29, 2021 19:17 0:40 دقيقة قبل استقبال برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، شدّد مدرب ليفربول يورغن كلوب على أهمية هذه الفترة من عمر المسابقة، مؤكدا أنه لا توجد مباريات سهلة في البريميرليغ. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب برايتون -آخر الفيديوهات 5:04 دقيقة باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل 0:35 دقيقة زفيريف يبلغ نصف نهائي بطولة فيينا المفتوحة للتنس 0:55 دقيقة ناغلسمان يطالب لاعبي بايرن بنسيان خيبة كأس ألمانيا 0:22 دقيقة غوارديولا يدعم فكرة تولّي تشافي تدريب برشلونة 0:43 دقيقة غوارديولا يُشيد بفييرا 0:40 دقيقة كلوب: "لا توجد مباريات سهلة في البريميرليغ" 0:40 دقيقة بارجوان يتحدّث عن أهدافه مع برشلونة 0:34 دقيقة كوتينيو يعود إلى تشكيلة البرازيل 0:38 دقيقة لابورتا: "تشافي جزء من برشلونة" 3:42 دقيقة تنظيم ناجح لبطولة "كتارا" للتراياثلون