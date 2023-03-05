كلوب: "قدمنا مهرجاناً كروياً بمعنى الكلمة" من قبل beIN SPORTS March 5, 2023 20:47 2:35 دقيقة قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه قدم مباراة رائعة أمام فريق متألق في الفترة الماضية مؤكداً أن الفوز على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد جاء بعد أن سارت كل الأمور في المباراة على أفضل ما يرام بالنسبة إلى فريقه. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 2:35 دقيقة كلوب: "قدمنا مهرجاناً كروياً بمعنى الكلمة" 1:59 دقيقة صلاح: أتمنى أن يمنحنا هذا الانتصار دفعة كبيرة 0:38 دقيقة بلد الوليد يحقق فوزاً هاماً على إسبانيول 6:32 دقيقة ليفربول يستعيد أيام مجده ويكتسح يونايتد بسباعية 3:25 دقيقة مباراة تروا وموناكو تنتهي بتعادل مثير 5:43 دقيقة ستوباتشوك ودي نينو يحرزان لقب "أريدُ قطر الكبرى" 3:36 دقيقة برشلونة يعزز صدارته بفوز صعب على فالنسيا 2:07 دقيقة تنظيم رائع لبطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 2:53 دقيقة طارق زينل: "بطولة ممتعة" 0:35 دقيقة الفوز الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية