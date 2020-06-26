وأثنى كلوب على لاعبيه وعبر عن سعادته لحصولهم على اللقب معتبراً أن الثقة بالنفس هي من صنعت الفارق في ليفربول.

كما شكر كلوب الجماهير فقال: "الناس لديهم نظرة إيجابية منذ قدومي إلى ليفربول ولولا إيمانهم بي لم أكن لأنجز ما أنجزته مع كل اللاعبين، أشكر اللاعبين على التزامهم تجاه النادي وأهداف النادي وهم من صنع التاريخ، منذ اليوم الأول رأيت الجماهير متشوقة لإعادة أمجاد النادي وكتابة فصل جديد. كما أني أشكر رئيس النادي والجماهير كانت صبورة وأنا على دراية كبيرة بأهمية هذا اللقب لهم".

وشكر كلوب الطاقم الطبي والفني الذي عمل معه وقال "إن الإنجاز لم يكن ممكناً لولا دعمهم لي".

وعن أول إتصال تلقاه بعد نيله اللقب أمس قال: "تحدثت إلى عائلتي وعبرنا عن حبنا لبعضنا البعض وقلنا إننا لم نكن قادرين أن نكون مع بعضنا البعض بسبب جائحة كورونا وضغط الروزنامة".

ورداً على سؤال حول مساورته الشك في الحصول على اللقب أجاب: "ليس شكاً لكن لم أكن متأكداً من تاريخ حصول التتويج، الأندية الأخرى كلها عريقة وعملت بجد، الموسم طويل ومرهق تحتاج أحياناً للحظ والحفاظ على اللياقة البدنية والسلامة الذهنية للاعبين، كنت على دراية كبيرة أننا سوف نتحسن من حيث الأداء وفي نفس الوقت علينا احترام الأندية الأخرى، الاستمرارية هي من صنعت الفارق، الاستمراية في العطاء الكروي منذ 3 سنوات بالأخص العام الماضي، الاستمرارية كانت شيء سالبا للعقل".

وحول مقارنته بكيني دالغليش قال كلوب "أنا لا أبحث عن التسميات التي تمجد المدربين ما أحبه هو التحلي بالنظرة الإيجابية لا تقارنوني بأيقونات وأساطير وخيرة مدربين النادي، أنا كمدرب أسعى للنجاح".

وعن أهدافه القادمة قال: "لا أعرف ماهو اللقب التالي، خلال الأشهر ال13 الأخيرة عشنا أجمل الحقبات، الأمور كانت استثنائية لم أشعر بها من قبل هذا يعزز من مكانتي كمدرب".

ورداً على سؤال؛ هل مرت عليك مثل هذه المجموعة من اللاعبين في تاريخك التدريبي، أجاب "نعم عملت بجد مع دورتموند وكان لدي خيرة اللاعبين، لكن اليوم لدينا لاعبين استثنائيين وما صنع الفارق في ليفربول العزم والالتزام وطبيعة الشخصيات والثقة العالية بالنفس".