كلوب - فوز مهم أمام خصم عنيد December 29, 2019 19:54 1:39 دقيقة أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن الفوز على ولفرهامبتون يكتسي أهمية كبيرة لأنه جاء على حساب خصم عنيد ومنظم. مقابلات -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة ليفربول يضيف ولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه 1:48 دقيقة أبو تريكة: "أتركوا لنا كرة القدم حتى بأخطائها" 3:07 دقيقة جمال الشريف ينتقد قرار الغاء هدف ولفرهامبتون 0:35 دقيقة حسنية أكادير يفشل في تجاوز سان بيدرو 1:25 دقيقة جورجينيو وابراهام يتحدثان عن الفوز في الـ"ديربي" 1:07 دقيقة قميص "خاص" لليفربول في مواجهة ولفرهامبتون 2:58 دقيقة هل سيفوز الذئاب على ليفربول؟ 3:07 دقيقة تشيلسي يحسم "ديربي لندن" أمام أرسنال 0:32 دقيقة دورتموند يعلن ضم النرويجي هالاند 0:45 دقيقة رينجرز يحسم "ديربي غلاسكو" ويتغلب على سيلتيك