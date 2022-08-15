كلوب فخور بلاعبيه رغم التعادل من قبل beIN SPORTS August 15, 2022 23:35 1:38 دقيقة عبر الألماني يورغن كلوب عن فخره بلاعبيه رغم تعادل فريقه ليفربول ضد كريستال بالاس 1-1 في الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات كريستال بالاس ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة فييرا: لعبنا مباراة مقنعة 1:38 دقيقة كلوب فخور بلاعبيه رغم التعادل 1:12 دقيقة داروين يتعرض للطرد في مباراته الأولى كأساسي 4:30 دقيقة ليفربول يكتفي بالتعادل أمام كريستال بالاس 3:34 دقيقة أتلتيكو مدريد يضرب بقوة بقيادة موراتا 1:32 دقيقة الوكرة ينفرد بالصدارة مؤقتاً 2:54 دقيقة استاد لوسيل ينال شهادات تقييم مرموقة 0:50 دقيقة توخيل وكونتي يواجهان خطر الإيقاف 0:34 دقيقة جابر تضع نصب عينيها التتويج بلقب بطولة أميركا 1:01 دقيقة فتح الباب أمام مشجعي اليوم الواحد