كلوب عن نونيز: يحتاج إلى الوقت من قبل beIN SPORTS May 15, 2023 11:55 1:07 دقيقة قال الألمانيّ يورغن كلوب مدرب ليفربول إنّ الدوليّ الأوروغوايانيّ داروين نونيز كان لينجحَ في تسجيل أكثرَ من عشرين هدفاً لو كان موسمُ الرّيدز طبيعيّاً وأضافَ أن نونييز يَحتاجُ إلى وقتٍ للتأقلم، وهو ما حصلَ في أوّلِ موسم له مع بنفيكا البرتغاليّ... مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز يورغن كلوب داروين نونيز -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة منتخب قطر يخوض أول حصة تدريبية تحت قيادة كيروش 1:07 دقيقة كلوب عن نونيز: يحتاج إلى الوقت 2:35 دقيقة هل يقبل ليستر الهدية حين يواجه ليفربول؟ 2:06 دقيقة تايتوم يقود بوسطن سلتيكس إلى نهائي الشرق 2:30 دقيقة تشافي: "نستحق هذا اللقب" 4:25 دقيقة لاعبو برشلونة يحتفلون وجماهير إسبانيول تنغص الفرحة 4:45 دقيقة برشلونة يتوّج بلقب الدوري الإسباني 4:21 دقيقة مارسيليا يستعيد توازنه 0:50 دقيقة نادي الشمال ينجح في البقاء بدوري نجوم قطر 0:37 دقيقة فاينورد يحرز لقب الدوري الهولندي