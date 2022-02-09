كلوب: صلاح لا يزال يشعر بإحباط خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا February 9, 2022 16:33 0:53 دقيقة اعترف يورغن كلوب أن نجم ليفربول محمد صلاح لا يزال يفكر بخسارة نهائي كأس أمم إفريقيا، مشيراً إلى أن المصري سعيد بالعودة إلى تدريبات الفريق لكنه لا يزال يشعر بإحباط خسارة نهائي البطولة الإفريقية. الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب محمد صلاح -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة باخ يتحدث عن لقائه بلاعبة التنس بينغ شواي 0:35 دقيقة الكوري دايهيون بطل سباق 1500 م للتزلج على الجليد 0:47 دقيقة ألمانيا تفرض سيطرتها على منافسات الزحافات الثلجية 0:42 دقيقة ويستهام يدين تصرفات كيرت زوما 0:53 دقيقة كلوب: صلاح لا يزال يشعر بإحباط خسارة نهائي الكان 0:35 دقيقة فوز صعب للجنة الأولمبية الروسية على سويسرا 0:45 دقيقة أرتيتا يردّ على اتهامات أوباميانغ 3:22 دقيقة غايغر يتوّج بذهبية التزلج النوردي المزدوج 0:33 دقيقة الرئيس السنغالي يستقبل "أبطال إفريقيا" 0:41 دقيقة "سيتي" يواجه برينتفورد وعينه على النقاط الثلاث