كلوب: رأينا كرة قدم جميلة من الطرفين من قبل beIN SPORTS August 28, 2021 20:54 1:05 دقيقة اعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبيه مع لاعبي تشيلسي قدموا مباراة جميلة وذلك بعد التعادل 1-1 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي. مقابلات ليفربول تشيلسي يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة كلوب: رأينا كرة قدم جميلة من الطرفين 1:26 دقيقة توخيل: "قدمنا مباراة رائعة" 4:26 دقيقة قمّة ليفربول وتشيلسي تنتهي بالتعادل 1:42 دقيقة كريستال بالاس يفرض التعادل على وست هام 1:23 دقيقة غوارديولا: "طلبت من اللاعبين احترام أرسنال" 5:43 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على أرسنال ومحرز يصنع هدفاً 0:40 دقيقة رابطة الـ"NBA" تتخذ تدابير احترازية جديدة 0:42 دقيقة مبابي يشارك في تدريبات سان جيرمان قبل مواجهة رانس 1:38 دقيقة المنتخب القطري ينهي استعداداته في النمسا 3:16 دقيقة قمّة مرتقبة بين ليفربول وتشيلسي