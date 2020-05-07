كلوب: الوضع الحالي يحتم التتويج من دون جمهور من قبل beIN SPORTS May 7, 2020 13:01 3:03 دقيقة -آخر الفيديوهات 2:01 دقيقة عودة النشاط لمرافق الأندية الإسبانية 2:50 دقيقة باريس سان جيرمان يدعم المشتشفيات في ظل أزمة كورونا 2:07 دقيقة "اللعب من دون جمهور سيكون غريبا" 0:32 دقيقة الملاعب المحايده من شروط عودة الدوري الإنكليزي 0:32 دقيقة اختبار إيجابي بفيروس كورونا لأحد لاعب تورينو 3:14 دقيقة حسين ياسين يتحدث عن "ضبابية" المشهد في إيطاليا 0:36 دقيقة اجتماع اللجنة ُالأولمبية الدولية بتقنية الفيديو 1:13 دقيقة إشبيلية بصدد تجهيز ملاعب التدريب 0:36 دقيقة تحديد موعد استئناف منافسات الدوري التركي 0:29 دقيقة الاتحاد الصربي يستأنف نشاط كرة القدم في 30 مايو