كلوب: "المنافسة على اللقب ستكون صعبة" من قبل beIN SPORTS March 11, 2022 20:48 1:26 دقيقة أكد يورغن كلوب، مدربُ ليفربول، أن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لن تكون سهلة على فريقه كما يعتقد الكثيرون. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة كلوب: "المنافسة على اللقب ستكون صعبة" 1:11 دقيقة السد يفوز على الوكرة والريان ينتصر على الشمال 0:34 دقيقة عقوبات بحقّ بعض لاعبي الزمالك 2:33 دقيقة الوداد يعود بفوز ثمين من أرض الزمالك 0:28 دقيقة جون توشاك يغادر وحدة العناية المركزة 3:42 دقيقة مشاركة مكثّفة في فعاليات ماراثون أوريدو 1:21 دقيقة نادال يدعو لحماية الحكام 1:14 دقيقة فونيني يبلغ الدور الثاني في بطولة إنديان ويلز 10:57 دقيقة أوليفييه جيرو في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:21 دقيقة جمهور تشيلسي يعيش لحظات عصيبة