كلوب: العمل الذي يقوم به نونو سانتو رائع جداً من قبل beIN SPORTS December 28, 2019 12:33 0:34 دقيقة صرح يورغن كلوب مدرب ليفربول بأن المواجهة ضد وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل يجب الاستعداد لها كما ينبغي، المدرب الألماني أشاد بأداء الفريق الخصم، و ثمن العمل الذي يقوم به المدرب نونو إشبيريتو سانتو واصفاً إياه بالمدرب الرائع. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:58 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:55 دقيقة الوداد يطمح لتجاوز عقبة بيترو أتليتيكو 2:14 دقيقة إتحاد الجزائر يطمح لتجاوز اختبار صن داونز بنجاح 2:09 دقيقة الهلال يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية 0:34 دقيقة كلوب: العمل الذي يقوم به نونو سانتو رائع جداً 1:39 دقيقة الزمالك يسعى لتعويض خيباته المحليه 3:14 دقيقة المرحلة العشرين تنطلق على وقع مواجهات مثيرة 4:57 دقيقة هل يهرب غوارديولا إلى برشلونة أو يوفنتوس؟ 2:01 دقيقة فوز مثير لميامي هيت على بايسرز 1:53 دقيقة الأهلي وبلاتينيوم - التغطية الخاصة