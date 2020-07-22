كلوب: أنا سعيد ومحظوظ وهذه الكأس خاصة! من قبل beIN SPORTS July 23, 2020 00:33 0:56 دقيقة قال يورغن كلوب مدرب ليفربول عقب تتويج فريقه الأربعاء بلقب الدوري الإنكليزي إنه سعيد ومحظوظ بعد فوزه بهذه الكأس "الخاصة" معرباً عن حبه للاعبيه واعتزازه بهم. مقابلات الدوري الإنكليزي -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة كلوب: أنا سعيد ومحظوظ وهذه الكأس خاصة! 1:24 دقيقة صلاح يتحدث عن الكأس الغالية وفرحة لاعبي ليفربول 13:50 دقيقة بعد 30 عاماً..ليفربول يرفع كأس الدوري! 4:59 دقيقة ليفربول يستعرض أمام تشيلسي في ليلة احتفاله باللقب 3:52 دقيقة تعادل إنتر يفتح الطريق أمام يوفنتوس للتتويج الخميس 0:42 دقيقة هدف ارنولد يطغى على سحر القمة بين ليفربول وتشيلسي 3:24 دقيقة ويستهام يضمن البقاء بتعادله مع مانشستر يونايتد 0:59 دقيقة توافر لقاح "كورونا" شرط أساسي لإقامة الأولمبياد ! 2:17 دقيقة ضوء أخضر لانطلاق الدوري الصيني 0:48 دقيقة كوفاتش يرغب في إعادة موناكو للواجهة