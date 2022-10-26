وعاد النجم البرتغالي للتدرب رفقة زملائه بعد أن اجتمع مع المدير الفني للشياطين الحمر إيريك تين هاخ الذي أكد بأن كريستيانو سيكون له دور مع الفريق في المباريات القادمة وأنه سيحظى بدقائق لعبٍ أمام شيريف تيراسبول الخصم القادم لليونايتد في الدوري الأوروبي.

