ففي المواجهة بين إيفرتون ومانشستر يونايتد ضمن المرحلة العاشرة من البريميرليغ، دخل رونالدو بدلاً للفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقة 29 كتبديل اضطراري ليستقبل تمريرة حاسمة من زميله السابق في ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو ويسجل هدف التقدم 2-1 في الدقيقة 44.

وحمل هذا الهدف رقم 700 مع الأندية التي مثلها رونالدو، علماً أنه أول هدف للأسطورة البرتغالي في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد صيام لمدة 370 دقيقة من اللعب.

وسجل الدون هدفاً واحداً للشياطين الحمر هذا الموسم لكن في الدوري الأوروبي ضد شيريف تيراسبول المولدوفي من ركلة جزاء خلال فوز مان يونايتد في تلك المباراة 2-0.

وجاء توزيع أهداف رونالدو الـ700 على الشكل التالي:

سبورتينغ 5

مانشستر يونايتد (الفترة الأولى): 118

ريال مدريد: 450

يوفنتوس: 101

مانشستر يونايتد (الفترة الثانية): 26