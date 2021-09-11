وأبدع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفين (45+2 و62) في أول ظهور له مع الـ"يونايتد" الذي عاد إليه قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

وسجل الإسباني خافيير مانكييو هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 56 بينما بصم البرتغالي الآخر برونو فيرنانديز على واحد من أجل أهداف الـ"بريميرليغ" هذا الموسم بتسجيله الهدف الثالث (80) من تصويبة رائعة ثم ختم جيسي لينغارد المباراة بهدف رابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 92.

ويحتل اليونايتد صدارة الدوري مؤقتاً بـ10 نقاط.

مانشستر يونايتد ونيوكاسل - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز اليونايتد على نيوكاسل 4-1.

دق 92: لينغارد يسجل الهدف الرابع لصاحب الأرض (4-1)

دق 80: تصويبة صاروخية لا تصد ولا ترد من البرتغالي برونو فيرنانديز سكنت شباك الضيوف. (3-1)

دق 68: جويلينتون يراوغ، يخترق ويصوب لكن دي خيا في المكان المناسب للذود عن مرماه

كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

دق 62: رونالدو يحمل على عاتقه عودة الشياطن الحمر إلى المقدمة من جديد في هذه المواجهة بعد تمريرة رائعة من لوك شو (2-1)

مع بداية الشوط الثاني، أنهك نيوكاسل كاهل أصحاب الأرض بالهجمات المرتدة التي أربكت رفاق كريستيانو رونالدو.

دق 56: نيوكاسل يدرك التعادل بواسطة الإسباني خافيير مانكييو (1-1)

انطلاق الشوط الثاني.

- هدف (45+2) : رونالدو يفتتح التسجيل بعد متابعته لتسديدة غرينوود المرتدة من الحارس.

(39) كرة عرضية من برونو لا تجد من يتابعها.

(32) سانشو يتأخر في افتتاح التسجيل بعد مرتدة مميزة.

(30) تسديدة من برونو وزميله سانشو يفشل في تغيير مسار الكرة إلى المرمى.

(28) ويلوك يهدر فرصة الهدف الأول بعد خطأ فادح من برونو فرنانديز.

(19) ضربة رأس من الفرنسي فاران تمر قريبة جداً من المرمى.

(11) الدون الأكثر ظهوراً حتى الآن وتسديدته تهز الشباك من الخارج.

(9) محاولة أخرى من رونالدو تخطئ المرمى.

(7) البرازيلي جولينتون يخترق دفاع يونايتد ويسدد كرة تجاور المرمى.

(5) رونالدو كاد يفتتح التسجيل لكنه لم يتمكن من السيطرة على بينية مواطنه برونو فرنانديز المميزة.

انطلاق المباراة

التشكيلة الأساسية لكل من مانشستر يونايتد ونيوكاسل

🚨 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋



The news we've all been waiting for... 🤩#MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021

مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل - معلومات البث مباشر



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