على "ستاد الاتحاد"، مني سيتي بخيبة ثانية توالياً في غضون أسبوع بتلقيه هزيمته الثانية في النسخة الحالية من البريميرليغ بعد خسارته أمام كريستال بالاس صفر-2 في مباراة أكملها فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعشرة لاعبين منذ الثواني الأخيرة للشوط الأول.

ودخل حامل اللقب لقاءه وضيفه اللندني على خلفية خروجه من دور الـ16 لمسابقة كأس الرابطة بالخسارة أمام وست هام يونايتد بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلباً في الوقت الأصلي، ثم مُني السبت بخيبة أخرى جعلته متخلفاً بفارق خمس نقاط عن تشيلسي المتصدر قبل مواجهة الدربي السبت في معقل جاره يونايتد.

ووجد سيتي نفسه متخلفاً باكراً منذ الدقيقة السادسة بهدف للإيفواري ويلفريد زاها بعد تمريرة من كونور غالاغر.

ثم تعقدت مهمة فريق غوارديولا حين دخل إلى استراحة الشوطين منقوص العدد بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه الإسباني أيميريك لابورت لأنه كان المدافع الأخير حين أسقط زاها وحرمه من الانفراد بالمرمى (2+45).

ورغم محاولاته عجز سيتي عن العودة إلى اللقاء، حُسمت الأمور نهائياً لصالح الضيوف حين تحوّل غالاغر من ممرر إلى هداف في الدقيقة 88 بعد تمريرة من الفرنسي-الإنكليزي مايكل أوليز.

وتجمّد رصيد "السيتيزنس" عند 20 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً في حين رفع كريستال بالاس رصيده إلى 12 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة مؤقتاً أيضاً.