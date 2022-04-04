كريستال بالاس يقسو على أرسنال ويحرمه من المركز الرابع من قبل beIN SPORTS April 4, 2022 22:37 3:50 دقيقة ألحق كريستال بالاس هزيمة كبيرة بضيفه أرسنال ليحرمه من المركز الرابع ويعقد حظوظه في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. الملخصات الدوري الإنكليزي الممتاز كريستال بالاس أرسنال -آخر الفيديوهات 5:58 دقيقة ريال سوسييداد يفوز على إسبانيول بهدف قاتل 3:50 دقيقة كريستال بالاس يقسو على أرسنال 0:28 دقيقة تعادل هاتاي سبور وأضنة في الدوري التركي 0:48 دقيقة الحمامي تحرز اللقب للمرة الأولى 2:56 دقيقة انقسام بشأن مستقبل كيروش مع منتخب مصر 1:11 دقيقة فان دايك يشدد على ضرورة فوز ليفربول على بنفيكا 1:05 دقيقة تصريح صادم من غوارديولا حول أتلتيكو مدريد 4:38 دقيقة فاسكو يتعاقد مع مجموعة استثمارية أميركية 1:09 دقيقة بيولي: "الجميع مطالب بالتركيز" 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30