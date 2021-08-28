أصحاب الأرض تقدموا عن طريق الإسباني بابلو فورنالس في الدقيقة 39 بعد تبادلٍ مميز للكرة مع ميكايل أنطونيو وتمكن كريستال بالاس من تعديل الأرقام بهدفِ كونور غالاغر في الدقيقة 58، ليرجح أنطونيو كفة وست هام مجدداً بتوقيعه على الهدف الثاني في الدقيقة 68، تقدم لم يدم طويلاً حيث عاد"غالاغر"مجدداً ليعدل النتيجة لكريستال بعد ذلك بدقيقتين فقط.

برايتون × إيفرتون

هذا وتغلب إيفرتون على مُضيفه برايتون بهدفين دون رد.



ثنائية حملت توقيع ديماراي غراي (41) ودومينيك كالفيرت لوين (58 من ركلة جزاء).

آستون فيلا × برنتفورد

وتعادل آستون فيلا مع برنتفورد 1-1، وكان برنتفورد الطرف الأفضل في البداية وتقدم بعد سبع دقائق بعد أن أفلت إيفان توني من الرقابة في المنطقة ليسدد في الشباك.

ورد آستون فيلا بعد ست دقائق أخرى بهدف التعادل بواسطة إيميليانو بوينديا بعد عمل رائع من داني إينغس من جهة اليسار.

نيوكاسل × ساوثمبتون

وشهدت مباراة نيوكاسل وساوثمبتون التي انتهت بتعادلهما 2-2 إثارة كبيرة لا سيما في الوقت بدل الضائع. فبعد أن تقدم نيوكاسل بهدف لمهاجمه كالوم ويلسون (55) ومعادلة الضيوف النتيجة عبر النرويجي محنج اليونوسي (74)، ظن نيوكاسل بأنه سجله هدف الفوز عندما تقدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر مهاجمه الن سانت ماكسيم، بيد أن ساوثمبتون أدرك التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح جيمس وورد براوس في الدقيقة السادسة في الوقت بدل الضائع.



نوريتش سيتي × ليستر سيتي

وألحق ليستر سيتي بنوريتش سيتي العائد حديثاً إلى مصاف أندية النخبة خسارته الثالثة بفوزه عليه 2-1، وضع جيمي فاردي ليستر في المقدمة بهدف رائع في الدقيقة الثامنة قبل أن يعادل تيمو بوكي النتيجة لصاحب الضيافة من ركلة جزاء قبل الاستراحة.

لكن ليستر خطف الفوز بعد أن صنع فاردي الهدف إلى ألبرايتون الذي سدد كرة أبدلت اتجاهها وسكنت مرمى الحارس تيم كرول.

وسجل كيني مكلين هدفاً بضربة رأس من ركلة ركنية ليعتقد نوريتش أنه أدرك التعادل في الدقائق الأخيرة لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بسبب وجود تسلل.