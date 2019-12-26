وسجّل السنغالي شيخو كوياتي (68) والغاني جوردان أيو (90) هدفي الفريق الفائز في حين وقّع الاسكتلندي روبرت سنودغراس (57) الهدف الوحيد للخاسر.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً في حين تجمّد رصيد وست هام يونايتد عند 19 نقطة في المرتبة السابعة عشرة.

وضمن نفس المرحلة، غنم أستون فيلا النقاط الثلاث من مواجهة نوريتش سيتي (1-0) بفضل هدف من توقيع الأيرلندي كونور هوريهان (64).

بدوره تمكّن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إيفرتون من تحقيق الانتصار وذلك على حساب بيرنلي بهدف سجّله دومينيك كالفيرت لوين (80).

أما مواجهة شيفيلد يونايتد وضيفه واتفورد فقد آلت نتيجتها للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

سجّل لأصحاب الأرض الأيرلندي الشمالي أوليفر نوروود (36 من ركلة جزاء) في حين وقّع الإسباني جيرارد ديلوفو هدف الضيوف (27).



