كثرة إصابات اللاعبين تعيد الحديث حول ضغط جدول المباريات من قبل beIN SPORTS January 7, 2020 13:45 2:35 دقيقة حصيلة مرتفعة لإصابات اللاعبين في صفوف أندية الدوري الإنكليزي الممتاز خلال فترة الأعياد المعروفة باكتظاظها بالمباريات. الأمر الذي يشكل مصدر قلق للمدربين في منتصف الموسم. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي - تغطية خاصة 0:34 دقيقة مانشستر يونايتد وإنتر مهتمان بضم فيدال 3:17 دقيقة نسخة جديدة من الإثارة في بطولة قطر المفتوحة للتنس 0:38 دقيقة عقد شراكة بين نايكي وليفربول 0:34 دقيقة مبابي الأغلى في سوق الإنتقالات 0:33 دقيقة إستبعاد تأجيل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2:35 دقيقة عودة الحديث حول ضغط جدول مباريات الدوري الممتاز 2:06 دقيقة مباراة استعراضية بين نجوم وأساطير الكرة العالمية 10:18 دقيقة موجز الأخبار 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 18