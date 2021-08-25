أكد الألماني كاي هافيرتس لاعب تشيلسي أن التتويج بكأس السوبر الأوروبية يشكّل بداية جيدة وحافزا كبيرا مع بداية الموسم مصرحا أنه رغم صعوبة بداياته مع البلوز إلا أنه استطاع التأقلم مع الأجواء داخل وخارج الفريق.



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