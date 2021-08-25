أكد الألماني كاي هافيرتس لاعب تشيلسي أن التتويج بكأس السوبر الأوروبية يشكّل بداية جيدة وحافزا كبيرا مع بداية الموسم مصرحا أنه رغم صعوبة بداياته مع البلوز إلا أنه استطاع التأقلم مع الأجواء داخل وخارج الفريق.
اللقاء تتابعونه كاملا اليوم الأربعاء على beIN SPORTS الإخبارية بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.
كاي هافيرتس في لقاء حصري مع beIN SPORTS
أكد الألماني كاي هافيرتس لاعب تشيلسي أن التتويج بكأس السوبر الأوروبية يشكّل بداية جيدة وحافزا كبيرا مع بداية الموسم مصرحا أنه رغم صعوبة بداياته مع البلوز إلا أنه استطاع التأقلم مع الأجواء داخل وخارج الفريق.
مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي كاي هافيرتس