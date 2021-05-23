وسجل كاين هدفاً هاماً وحاسماً في شباك ليستر سيتي في المرحلة الأخيرة من البطولة فرفع رصيده إلى 23 هدفاً وارتقى إلى صدارة هدافي البطولة بفارق هدف وحيد أمام المصري محمد صلاح جناح ليفربول.

وأصبح كاين بذلك هو ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يتوج بلقب هداف البطولة ثلاث مرات، وكان قد توج باللقب ذاته موسم 2015-2016 برصيد 25 هدف وموسم 2016-2017 برصيد 29 هدفاً.

وتساوى كاين بذلك مع أسطورة الـ"البريمييرليغ" والهداف التاريخي للبطولة برصيد 260 هدفاً آلان شيرر والذي توج باللقب ثلاث مرات أيضاً بلقب الهداف، مقابل أربع مرات لأسطورة أرسنال المهاجم الفرنسي السابق تيري هنري.

وتم تكريم كاين بعد نهاية مباراة توتنهام وليستر سيتي مباشرة والذي انتهى بفوز السبيرز (4-2)، حيث حصل قائد المنتخب الإنكليزي على الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته.

إيدرسون أفضل حارس

وتوج حارس سيتي البرازيلي إيدرسون بجائزة أفضل حارس في الموسم بعد أن حافظ على شباكه في 19 مباراة.