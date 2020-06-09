وكان كانتي يتدرب منفرداً في مركز كوبهام التابع للنادي بعد أن أبدى بعض المخاوف بشأن سلامته في خضم جائحة فيروس كورونا ومنحه تشيلسي إجازة.

لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً عاد للتدريبات الكاملة مع فريق المدرب فرانك لامبارد ويتوقع أن يلعب كانتي الفائز بكأس العالم دوراً محورياً في الجولات الأخيرة من الموسم.

وقال تشيلسي في بيان: "انضم كانتي إلى الفريق وقام بالعديد من المهام التدريبية المختلفة، بدا لاعب الوسط في كامل تركيزه قبل أن يحرز هدفاً بتسديدة ذكية خلال التدريبات".

Great to see @nglkante back with the main group today! 🙌 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 9, 2020

وسيستأنف تشيلسي الموسم بمواجهة أستون فيلا في 21 حزيران/يونيو وقبل تسع مباريات من النهاية يحتل فريق المدرب لامبارد المركز الرابع متفوقاً بثلاث نقاط على مانشستر يونايتد حيث يسعى للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

