كانتي: "بدايتنا كانت قوية لكننا لم نتمكن من الاستمرار" من قبل beIN SPORTS June 1, 2022 15:51 10:23 دقيقة أكد الفرنسي نغولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي أن بداية البلوز في الدوري كانت قوية لكنهم لم يتمكنوا من الاستمرار على النسق ذاته من التنافسية والأداء على غرار ما فعله ليفربول ومانشستر سيتي. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي نغولو كانتي -آخر الفيديوهات 10:23 دقيقة كانتي: "لم نتمكن من الاستمرار" 1:06 دقيقة نادال يثير التكهنات مجدداً حول مستقبله 1:04 دقيقة ليفربول يتلقى آلاف الشكاوى من جماهيره 0:34 دقيقة وست هام يقترب من التعاقد مع المغربي نايف أكرد 3:31 دقيقة المنتخب الفرنسي يستعد للاستحقاقات المقبلة 0:48 دقيقة تقارير - كيليني يقترب من الانضمام إلى لوس أنجليس 0:38 دقيقة كاساتكينا إلى نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى 0:47 دقيقة الحكم على زوما بـ180 ساعة من الخدمة المجتمعية 0:58 دقيقة مانشستر يونايتد يعلن رسمياً رحيل بول بوغبا 0:18 دقيقة مباراة إيطاليا والأرجنتين – التغطية الخاصة