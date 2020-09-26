كاسبر شمايكل: "مواجهة سيتي ستكون صعبة" من قبل beIN SPORTS September 26, 2020 14:07 1:09 دقيقة أكد حرس مرمى ليستر سيتي، كاسبر شمايكل أن فريقه تنتظره مباراة صعبة الأحد أمام مانشستر سيتي وهي فرصة للوقوف على مستوى الثعالب هذا الموسم. مقابلات تقارير إخبارية كاسبر شمايكل مانشستر سيتي ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة فرنانديش: "كان من الممكن أن تكون النتيجة مغايرة" 6:35 دقيقة مانشستر يونايتد يحقق فوزاً دراماتيكياً على برايتون 0:42 دقيقة روسي سينتقل الى فريق ياماها الرديف 0:56 دقيقة كلوب يُشيد بأداء نابي كيتا 1:09 دقيقة كاسبر شمايكل: "مواجهة سيتي ستكون صعبة" 1:19 دقيقة كولمان: "الفريق جاهز لمواجهة كريستال" 1:01 دقيقة أرتيتا: "مواجهة ليفربول مهمة صعبة" 1:16 دقيقة محرز: "يجب الاستفادة من الأخطاء" 1:01 دقيقة مانيه: "الفريق مطالب بأن يكون مستعداً" 2:32 دقيقة إنتر يستهل مشواره في "الكالتشو" بملاقاة فيورنتينا