كاريك يقرّر مغادرة نادي مانشستر يونايتد December 3, 2021 11:49 0:30 دقيقة قرّر المدرّب المؤقّت لمانشستر يونايتد، مايكل كاريك ترك النّادي بعد خمسة عشر عاماً قضاها في أروقته. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد مايكل كاريك -آخر الفيديوهات 9:17 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لمدرب منتخب مصر كارلوس كيروش 1:04 دقيقة عمان (0) / (1) قطر – التغطية الخاصة 1:12 دقيقة ماذا قال عدنان حمد قبل مواجهة المنتخب المغربي ؟ 20:24 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لمدرب "الخضر" مجيد بوقرة 5:40 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لمدرب السودان هوبير فيلود 2:58 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة البحرين والعراق 7:12 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحافي للمنتخب اللبناني 0:50 دقيقة زياش: "الفريق متعطش دائماً لحصد الألقاب" 0:30 دقيقة كاريك يقرّر مغادرة نادي مانشستر يونايتد 1:12 دقيقة العابد يتحدّث عن استاد لوسيل