قمّة نارية بين ليفربول وتشيلسي من قبل beIN SPORTS March 4, 2021 11:30 3:41 دقيقة يستضيف ليفربول على ملعب الأنفيلد فريق تشيلسي في قمّة مرتقبة اليوم الخميس في الجولة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية ليفربول تشيلسي حكيم زياش يورغن كلوب محمد صلاح توماس توخيل -آخر الفيديوهات 3:41 دقيقة قمّة نارية بين ليفربول وتشيلسي 4:06 دقيقة روما يستعيد توازنه 0:48 دقيقة جابر تودّع بطولة قطر توتال بخسارتها أمام بليشكوفا 3:16 دقيقة يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس 2:33 دقيقة باريس سان جيرمان يعود بفوز ثمين من بوردو 0:43 دقيقة موغوروزا تجرّد سابالينكا من لقبها 1:16 دقيقة إبراهيموفيتش: الخلاف مع لوكاكو منحصر في أرض الملعب 0:56 دقيقة أنوما يصف اتفاق دعم موتسيبي "بالمبدئي" 0:43 دقيقة السد يبلغ نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 1:02 دقيقة لايوفيتش يطيح بميدفيدف من بطولة روتردام