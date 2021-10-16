قمّة من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي من قبل beIN SPORTS October 16, 2021 10:44 3:15 دقيقة يشد مانشستر يونايتد الرحال لمواجهة ليستر سيتي في أبرز منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة الهلال السعودي يواجه بيرسبوليس في نصف النهائي 1:23 دقيقة ريال سوسييداد من أجل صدارة الـ"ليغا" مؤقتاً 3:11 دقيقة تشيلسي في مواجهة صعبة أمام برينتفورد 3:15 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين اليونايتد وليستر 3:14 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليون وموناكو 1:08 دقيقة دانيلو بيريرا: "مواجهة صعبة" 3:48 دقيقة باريس سان جيرمان يتجاوز عقبة أنجيه بنجاح 0:44 دقيقة ميلان يعلن إصابة لاعبه الإسباني دياز بفيروس كورونا 0:26 دقيقة لابورتا يرفض الردّ على بارتوميو 0:48 دقيقة غوارديولا يكشف مدة غياب توريس عن صفوف مانشستر سيتي