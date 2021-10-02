قمّة من العيار الثقيل بين الـ"يونايتد" وإيفرتون من قبل beIN SPORTS October 2, 2021 11:01 3:28 دقيقة تتجه الأنظار إلى ملعب أولد ترافورد الذي يحتضن قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وإيفرتون في الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية إيفرتون مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 2:35 دقيقة بطولة الشرق الأوسط للانجراف 2:14 دقيقة سالم الوهيبي يتحدّث عن المنتخب العماني 1:32 دقيقة لقطة اليوم ... دموع بيليندا بنتشيتش 3:01 دقيقة أرسنال في اختبار قوي أمام برايتون المتألق 1:07 دقيقة ميسون ماونت نجم تشيلسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:27 دقيقة تشيلسي للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد 3:28 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين الـ"يونايتد" وإيفرتون 0:41 دقيقة أتليتيك بيلباو يتخطّى عقبة ألافيس بصعوبة 0:42 دقيقة لونس يسير بثبات في الدوري الفرنسي 2:20 دقيقة التونسية أنس جابر تبلغ نصف نهائي بطولة شيكاغو