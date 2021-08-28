قمّة مرتقبة بين ليفربول وتشيلسي من قبل beIN SPORTS August 28, 2021 12:18 3:16 دقيقة تشهد المرحلة الثالثة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز مواجهة مثيرة بين ليفربول وضيفه تشيلسي. الفريقان حققا الفوز في الجولتين الماضيتين و يطمحان لمواصلة سلسلة النتائج الجيدة مع بداية الموسم. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول تشيلسي محمد صلاح -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة مانشستر سيتي وأرسنال: التغطية الخاصة 1:38 دقيقة المنتخب القطري ينهي استعداداته في النمسا 3:16 دقيقة قمّة مرتقبة بين ليفربول وتشيلسي 1:43 دقيقة أبراهام يتحدث عن طموحاته مع روما ويشيد بمورينيو 1:06 دقيقة جماهير مانشستر يونايتد تحتفي بعودة رونالدو 0:30 دقيقة مباراة ليفربول وتشيلسي - التغطية الخاصة 0:37 دقيقة شيرين عبد اللاوي تتألّق في الألعاب البارالمبية 0:29 دقيقة مصر تعزّز رصيدها من الميداليات 0:44 دقيقة غوارديولا: "فعلنا كل ما يلزم لضم هاري كاين" 0:23 دقيقة رودريغز يقود مايوركا للفوز على إسبانيول