وافتتح الألماني كاي هافرتس التسجيل للبلوز (22) ثم أدرك المصري محمد صلاح التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة (45+5).

ونجح صلاح في ركلة الجزاء الرابعة عشرة توالياً في الدوري الممتاز وهو ثاني أفضل رقم بعد مهاجم ساوثهامبتون السابق ماتيو لوتيسييه الذي سجل 23 ركلة جزاء توالياً بين عامي 1994 و2000.

دخل ليفربول وتشيلسي اللقاء المرتقب على ملعب "انفيلد" بتحقيقهما فوزين وتسجيلها خمسة أهداف من دون أن يدخل مرماهما أي هدف.

مباراة ليفربول وتشيلسي - التفاصيل والأحداث





نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

الإثارة تزداد في أواخر هذه المباراة الرائعة، تشيلسي اقترب في الدقيقة 83 من تحقيق الفوز بواسطة كوفاسيتش وأتيحت فرصة للمصري محمد صلاح (85) لكن حارس تشيلسي كان بالمرصاد.

مع النقص العددي والتغييرات التي أحدثها توخيل على تشكيلة تشيلسي وأمام السيطرة التي فرضها ليفربول في بداية الفترة الثانية إلا أن فريق البلوز يساير المباراة بذكاء كبير.

دق 64: مرتدة خطيرة ولوكاكو يهدد حصون ليفربول

دق 59: الحارس السنغالي مندي يواصل الإبداع والتألق أمام محاولات ليفربول

دق 56: ضغط خانق من هجوم ليفربول على الخطوط الخلفية لفريق تشيلسي.

دق 52: تصويبة قوية من المدافع فان دايك والحارس مندي يتألق

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع احتجاجات كبيرة من لاعبي تشيلسي على صافرة الحكم تايلور.

دق 45+5: محمد صلاح ينجح في تنفيذ ركلة جزاء معدلاً النتيجة 1-1.

دق 45+1: العارضة تقف أمام رأسية ماتيب وجيمس على مرتين يقف أمام محاولة مانيه وجوتا باستعمال يده اليمنى والحكم يستعين بالـ"VAR" ويعلن عن ركلة جزاء لكتيبة يورغن كلوب مع ورقة حمراء لمدافع البلوز ريس جيمس.

وسط ميدان تشيلسي، المكون من كانتي وجورجينيو، كان حملاً ثقيلاً على ليفربول.

دق 36: مونت اقترب من اضافة الهدف الثاني لكن كرته تهادت إلى خارج المستطيل الأخضر.

دق 35: مرتدات تشيلسي الخطيرة تتواصل، مونت يهرب ويمرر كرة للبلجيكي لوكاكو الذي سدد كرة ضعيفة.

دق 22: رأسية الألماني كاي هافرتس بأناقة كبيرة تسكن شباك أليسون (1-صفر لتشيلسي)

هافرتس ومونت يشكلان خطراً دائماً على حصون ليفربول مع الضغط المتواصل للوكاكو على المدافع الكاميروني ماتيب.

ليفربول يحاول اختراق الخط الخلفي لفريق تشيلسي بالاعتماد على سرعة المصري محمد صلاح واستغلال التقدم الدائم للإسباني ألونسو وارتباك أنطونيو روديغر في بعض الأحيان.

دق 10: بغرابة كبيرة، جوردان هندرسون يضيع طريق الشباك.

دق 9: مواجهة محتدمة في قصة البدايات والصراع على أشده لافتكاك وسط الميدان.

دق 04: تصويبة هارفي إليوت مرت بعيدة بسنتيميترات قليلة على مرمى أفضل حارس في أوروبا، السنغالي إدوارد ميندي.

بداية المواجهة على أرضية ملعب الأنفيلد بصافرة الحكم أنتوني تايلور.

التشكيلة الأساسية|

ليفربول

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



The Reds to take on @ChelseaFC 👊 #LIVCHE — Liverpool FC (@LFC) August 28, 2021

تشيلسي