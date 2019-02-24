واستعاد ليفربول صدارة الـ"بريميرليغ" (66 نقطة) بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد

75: الغاء هدف لفريق مانشستر يونايتد، سمولينغ في مصيدة التسلل

70: رأسية الهولندي فينالدوم كانت قريبة من شباك دي خيا

57: الـ"يونايتد" خطير في هذه الأوقات، راشفورد يصوب لكن كرته كانت برداً وسلاماً وعلى حصون ليفربول

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول أو ان صح عنونته بـ"شوط الاصابات" من دون أهداف.

دق 43: وجد المدرب سولشاير نفسه في مأزق فعلي بسبب لعنة الاصابات التي لاحقت لاعبيه في الشوط الاول واجبرته على القيام بثلاث تبديلات، واخرها البديل لينغارد الذي ترك بعد دقائق من دخوله مكانه للتشيلي الكسيس سانشيز.

دق 41 فرصة خطيرة ليونايتد: تمريرة في العمق من لوكاكو في اتجاه لينغارد الذي حاول مرواغة الحارس البرزيلي اليسون لكن الاخير تدخل بدقة متناهية وأنقذ الموقف.

- الاصابات هي الحدث الابرز في النصف ساعة اولى من المواجهة فبعد خروج هيريرا و ماتا من جانب يونايتد، تلقى البرازيلي فيرمنيو بدوره اصابة وغادر الملعب تارك مكانه لدانييل ستوريدج.

دق 25: المدرب سولشاير يخسر ورقة الاسباني ماتا بسبب الاصابة ويدفع بلينغارد بديلا له في ثاني تغيير اضطراري ليونايتد في دقائق قليلة.

دق 19: اول تغيير اضطراري من جانب مانشستر يوناتيد بخروج الاسباني اندر هيريرا بداعي الاصابة ودخول البرتغالي ديوغو دالوت

مرت ربع ساعة من قمة أولدترافورد دون تغيير يذكر في نتيجة المباراة التي طغى عليها الحذر سيما من جانب أصحاب الارض، في المقابل يحاول الضيوف تهديد مرمى دي خيا لكن جميع المحاولات ذهبت ادراج الرياح.

دق 15: مخالة مباشرة من المصري محمد صلاح لكن كرته مرت عالية فوق مرمى دي خيا.

دق 3- مخالفة غير مباشرة لليفربول في منطقة جزاء مانشستر يونايتد بعدما لمس دي خيا الكرة بيده على اثر تلقيه تمريرة من زميله دي يونغ لكن تسديدة جيمس ميلنر لم تشكل خطورة على دفاع الريدز.

- الحكم مايكل اولفر يعطي اشارة انطلاق قمة اولدترافورد بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول

تشكيلتا الفريقين

ماذا قال صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد ؟