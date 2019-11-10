مازح السنغالي ساديو مانيه مهاجم ليفربول متصدر الدولي الإنكليزي أنه لن يغير أسلوبه في قمة مانشستر سيتي المنتظرة الأحد، برغم اتهامه من مدرب الأخير الاسباني بيب غوارديولا بتعمد السقوط داخل منطقة الجزاء.

ونال مانيه بطاقة صفراء السبت ضد أستون فيلا في الدوري، لما اعتبره الحكم سقوطاً متعمداً في المنطقة للحصول على ركلة جزاء، قبل أن يصنع تمريرة حاسمة ويسجل هدفاً متأخرا مكّن فريقه من قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1.

وأتاح ذلك لليفربول الحفاظ على فارق النقاط الست الذي يفصله عن سيتي بطل الموسمين الماضيين، بعد فوز الأخير بصعوبة أيضاً بالنتيجة ذاتها على ساوثهامبتون، قبل مباراتهما المرتقبة في المرحلة الثانية عشرة.

وبعد مشاركته بفوز فريقه على غنك البلجيكي 2-1 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، رأى مانيه بأسلوب ساخر أن لديه الحق بالسقوط اذا تعرض لعرقلة "إذا كانت ركلة جزاء، بالطبع سأغطس".

وأضاف "اذا كانت الغطسة ستمنحني ركلة جزاء سأقوم بها. لما لا؟ لكن ما قاله يورغن صحيح. أنا لا أغطس".

وتابع الهداف المميز "حصل لمس بالطبع (ضد استون فيلا). ربما لم تكن ركلة جزاء ولم يمنحها، ورفع بوجهي البطاقة الصفراء. شخصياً لا مشكلة لدي مع هذا الامر".

وأردف مانيه الذي يشكل ثلاثيًا رهيبًا مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو "لن يغير هذا الأمر طريقة لعبي وكيفية القيام بعملي".

واعتُبر انتقاد غوارديولا ضمن المناوشات الذهنية بين الطرفين قبل موقعة ملعب "انفيلد"، وهو امر اعتبره مانيه "ذكيا بعض الشيء" لجذب انتباه الحكام.

ويحقق ليفربول موسماً رائعاً اذ يملك 31 نقطة من أصل 33 ممكنة، بتعادله مرة يتيمة مع مضيفه مانشستر يونايتد، فيما يتخلف عنه سيتي بست نقاط بسبب خسارتين غير متوقعتين.

ويحوم الشك حول مشاركة حارس سيتي البرازيلي إيدرسون بعد اصابته ضد أتالانتا الايطالي الاربعاء في دوري الابطال في مباراة انتهت بالتعادل 1-1. ودخل بدلا منه التشيلي كلاوديو برافو الذي طرد بدوره في الدقائق العشر الأخيرة، ليكمل زميله المدافع كايل ووكر المباراة بين الخشبات بعدما أشركه غوارديولا مكان الجزائري رياض محرز لغياب حارس مرمى ثالث عن التشكيلة.

وقال غوراديولا "هذه مشكلة عضلية. كان هناك مخاطرة لتركه لانه شعر بها في نهاية الشوط الاول. لا نعرف (إذا كان قادرا على المشاركة ضد ليفربول)".

ويغيب عن سيتي المدافعان الفرنسي ايمريك لابورت والاوكراني أولكسندر زينتشنكو، فيما يعاني صانع اللعب الاسباني دافيد سيلفا من مشكلة عضلية بفخذه.

وبحال سقوط "سيتيزنز" في ليفربول، ستكون الفرصة متاحة لمفاجأتي الموسم ليستر سيتي وتشيلسي بتسلق الترتيب وحصد مركز الوصافة، اذ يتخلفان بفارق نقطتين عن سيتي.

وتتركز الانظار مجدداً على مانشستر يونايتد الذي تراجع إلى المركز العاشر المخيب، لعدم فوزه سوى مرة واحدة في آخر 6 مباريات. ويستقبل لاعبو المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير برايتون الثامن .