قمة كلاسيكية مرتقبة بين ليفربول وأرسنال من قبل beIN SPORTS September 28, 2020 16:02 3:02 دقيقة في واحدة من كبرى كلاسيكيات الكرة الإنكليزية، يستقبل ليفربول ضيفَه أرسنال على ملعب أنفيلد هذه المواجهة هي أكثر اللقاءات غزارة ً تهديفيةً في تاريخ المسابقة/ والقوة الهجومية للفريقين تعد بالكثير. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال ليفربول -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة قمة كلاسيكية مرتقبة بين ليفربول وأرسنال 1:17 دقيقة كفيتوفا بسهولة إلى ثاني أدوار فرنسا المفتوحة 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 3 1:41 دقيقة فافرينكا يتفوق على موراي ويعبر للدور الثاني 3:19 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 5 0:48 دقيقة فيتوريا: "المواجهة أمام الأهلي هي نهائي مبكر" 0:59 دقيقة مساعد مدرب باختاكور يُشيد بقدرات بيرسيبوليس 2:05 دقيقة مدرب الأهلي يعلق على مواجهة النصر المرتقبة 3:00 دقيقة ميامي هيت يواصل تألقه ويصعد إلى نهائي الـNBA 9:46 دقيقة أبطال آسيا - سحب قرعة الدور ربع النهائي لغرب آسيا