ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وعلى مانشستر يونايتد أن يؤكد لجماهيره أن صحوته الأخيرة بالفوز لثلاث مباريات متتالية لم تكن ردة فعل على الخسارة في أول مرحلتين، بينما آرسنال الذي يقود مشروعه أرتيتا عليه هو الآخر إذا كان يريد إثبات نفسه كمرشح للظفر باللقب أن يعود منتصراً في مثل هذه المباريات. وتالياً توسيع الفارق مع سيتي.

وسيمنح الفوز يونايتد تذكرة الدخول إلى "التوب فور"، ومزيد من جرعات الثقة لمشروع تين هاغ الذي شُكك به كثيراً بعد الخسارة من برايتون وبرينتفورد، ولكن فوزاً على الغريم ليفربول ومن ثم انتصارين متلاحقين على ساوثهامبتون وليستر أشعلت الحماس في قلوب عشاق اليونايتد.

أرقام تمهد للقاء

- حقق مانشستر يونايتد فوزاً واحداً فقط في آخر 8 مباريات بالدوري الممتاز ضد آرسنال (تعادل 3 خسر 4)، كان هذا الفوز في ذهاب الموسم الماضي 3-2.

- حقق آرسنال فوزاً واحداً فقط في آخر 15 مباراة خارج ملعبه في الدوري الممتاز ضد مان يونايتد (تعادل 5 خسر 9)، 1-0 في نوفمبر 2020.

- خسر ارسنال خارج ملعبه أمام مان يونايتد (17) أكثر مما خسر أمام أي فريق آخر بالدوري الممتاز، في حين أنه تلقى فقط على ملعب أنفيلد (69) عدداً من الأهداف أكثر مما تلقاه على ملعب أولد ترافورد (49).

- حافظ مانشستر يونايتد على شباكه نظيفة في مباراة واحدة فقط من آخر 16 مباراة ضد آرسنال بالدوري الممتاز، حين تعادلا سلباً على استاد الامارات في يناير 2021. كما إن شباكه اهتزت في آخر 8 مباريات على ملعبه ضد الغانرز منذ أن تغلب عليه 1-0 في نوفمبر 2013.

- يتطلع ارسنال إلى أن يصبح خامس فريق يفوز في أول 6 مباربات من الموسم في الدوري الممتاز، بعد نيوكاسل (1994-1995) وتشيلسي (2005-2006 و2009-2010) ومان سيتي (2016-2017) وليفربول (2018-2019 و2019-2020). آخر مرة حقق آرسنال ذلك في الدوري كانت في موسم 1947-1948 وتوج حينها باللقب.

- سجل كريستيانو رونالدو مهاجم مان يونايتد 7 أهداف في آخر 8 مباريات ضد آرسنال في جميع المسابقات. وسجل ذهاباً وإياباً ضد الغانرز في الموسم الماضي. في الإجمال، سجل رونالدو 9 أهداف في مرمى آرسنال، وقد يصبح الفريق أو المنتخب رقم 20 الذي يهز رونالدو شباكه 10 مرات أو أكثر في مسيرته.

• مانشستر يونايتد هو أحد ثلاثة فرق فقط واجهها غابرييل جيسوس مهاجم آرسنال من دون أن ينجح في التسجيل بمرماها، إلى جانب كارديف سيتي وبرينتفورد. وسبق أن لعب البرازيلي 454 دقيقة في 9 مباريات ضد الشياطين الحمر.

