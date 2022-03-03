قلق بشأن مستقبل تشيلسي من قبل beIN SPORTS March 3, 2022 21:18 1:09 دقيقة وَصَف مُشجعو تشيلسي قرار الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش ببيع النادي اللندني بالمُفاجئ معَبِرين في الوقت ذاته عن قلقهم بخُصوص مستقبل فريقهم. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة هوفمان: "مصرع لاعبيْن أوكرانييْن" 1:08 دقيقة جيسي مارش: "استفدت كثيراً من مارسيلو بييلسا" 1:09 دقيقة قلق بشأن مستقبل تشيلسي 0:24 دقيقة أنييلي: لا إعلان عن نسخة محدثة من "السوبر ليغ" 0:47 دقيقة ماسترز: "فسخ أو تجميد عقود البث مع الجانب الروسي" 0:51 دقيقة تيباس يشنّ هجوماً كبيراً على أندية "السوبر ليغ" 0:58 دقيقة الاتحاد الروسي لكرة القدم سيلجأ إلى "كاس" 0:37 دقيقة حصرياً بطولة العالم لألعاب القوى على beIN SPORTS 11:15 دقيقة استياء روسي من قرار اللجنة البارالمبية الدولية 0:50 دقيقة أمير عبدو مدرباً جديداً للمنتخب الموريتاني