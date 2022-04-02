في لندن على ملعب "ستامفورد بريدج صعق برينتفورد جاره وضيفه تشيلسي بثلاثية في غضون 10 دقائق تناوب على تسجيلها الألماني فيتالي يانيلت (50 و60) والدانماركي كريستيان إريكسن العائد إلى الملاعب بعد سكتة قلبية تعرض لها في كأس أوروبا الصيف الماضي (54)، قبل أن يضيف الرابع عبر الكونغولي يوان ويسا (87)، رداً على هدف السبق من أصحاب الأرض للمدافع الألماني أنتونيو روديغر (48).

وبرغم خسارته الأولى أمام برينتفورد منذ العام 1939، يبدو تشيلسي ضامناً مشاركته في دوري أبطال أوروبا التي يواصل فيها هذا الموسم حملة الدفاع عن اللقب، لكنه يصطدم في ربع النهائي بريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (13).

وشرعت الخسارة الباب أمام إمكانية تقليص أرسنال الرابع والذي يتأخر عن تشيلسي بفارق خمس نقاط الفارق بينهما في حال فوزه على مضيفه كريستال بالاس الإثنين.

وتعادل ليدز يونايتد مع ساوثمبتون 1-1، وبرايتون مع نوريتش سيتي سلباً، فيما فاز ولفرهامبتون على أستون فيلا 2-1.