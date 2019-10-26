وجاءت أهداف المباراة عن طريق الألماني باسكال غروب (15) والفرنسي نيل موباي (80) من ركلة جزاء لبرايتون، وآدم وبستر (20 خطأ في مرمى فريقه) ودومينيك كالفرت-لوين (74) لإيفرتون، قبل أن يسجل لاعب الأخير حامل شارة القيادة الفرنسي لوكاس دينيي الهدف الحاسم في الدقيقة 90+4 بمتابعة خاطئة في مرماه.

وحسم التعادل 1-1 لقاء وست هام وضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف الاسكتلندي روبرت سنودغراس (44) للأول، والفرنسي ليس موسيه (69) للثاني، بينما انتهى لقاء واتفورد وضيفه بورنموث بالتعادل السلبي.

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