فييرا يطالب باحترام بطولة كأس أمم إفريقيا من قبل beIN SPORTS December 25, 2021 14:03 1:19 دقيقة طالب باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس بضرورة احترام بطولة كأس أمم إفريقيا ومعاملتها بنفس طريقة بطولة أمم أوروبا، مؤكداً أنّه لن يمنع أي لاعب من لاعبي فريقه الأفارقة من الانضمام إلى منتخبات بلدانهم للبطولة المقامة مطلعَ العام المقبل. مقابلات باتريك فييرا الدوري الإنكليزي الممتاز كريستال بالاس كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 -آخر الفيديوهات 3:22 دقيقة جدل كبير في الجزائر حول أقدم فريق كروي 0:30 دقيقة السد يعلن غياب بيدرو لأربعة أسابيع 2:02 دقيقة دي خيا: "الغيابات أربكتنا ورونالدو لا يمكن وصفه" 2:36 دقيقة أرقام خاصة عن مباريات البوكسينغ داي 2:46 دقيقة أجمل الأهداف التي سجلت في تاريخ البوكسينغ داي 1:33 دقيقة هندرسون يصف التجربة الحالية مع كورونا بالمختلفة 1:19 دقيقة فييرا يطالب باحترام بطولة كأس أمم إفريقيا 0:48 دقيقة لائحة أولية للمنتخب التونسي استعداداً للـ"كان" 3:28 دقيقة نتائج مشجعة للرياضة اللبنانية في عام 2021 1:14 دقيقة رودجرز يقر بوجود صعوبات