فييرا محبط بسبب فشل كريستال بالاس في التسجيل من قبل beIN SPORTS August 6, 2022 14:43 0:45 دقيقة قال باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس إنّه يشعر بالإحباط لعدم تسجيل الأهداف أمام آرسنال رغم سيطرة فريقه على المباراة. مقابلات باتريك فييرا الدوري الإنكليزي الممتاز كريستال بالاس -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة كلوب: "ليفربول فاز بنقطة" 4:30 دقيقة محمد صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهام 3:03 دقيقة تفاؤل تركي بعد منح الفرصة للمدربين الشباب 0:55 دقيقة ناغلسمان سعيد بالطاقة الإيجابية التي امتلكها بايرن 0:45 دقيقة فييرا محبط بسبب فشل كريستال بالاس في التسجيل 1:01 دقيقة أرتيتا يشيد بأرسنال بعد تجاوز كريستال بالاس 3:20 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز بغياب مبابي 0:42 دقيقة الجزائري بن حمودة يمنح العرب أول فضية 0:43 دقيقة روبليف يصعد إلى ربع نهائي بطولة واشنطن 2:58 دقيقة أرسنال يفتتح موسمه بالفوز على كريستال بالاس