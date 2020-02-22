فينغر يعلق على فكرته بشأن تعديلات الـ "VAR" المتعلقة بالتسلل من قبل beIN SPORTS February 22, 2020 13:36 3:53 دقيقة علق المدرب السابق لأرسنال الإنكليزي السيد أرسن فينغر ومحلل قنوات beIN SPORTS على أفكاره الجديدة المتمحورة حول تعديلات "VAR" بالشق المتعلق بالتسلل. باعتباره مسؤولاً في الفيفا. -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة اللجنة المنظمة طوكيو 2020 تأجّل تدريب المتطوعين 0:37 دقيقة الأمطار توقف مباراة تيم أمام ماغر 1:17 دقيقة ميدفيديف يودّع بطولة مارسيليا للتنس 0:45 دقيقة برشلونة يواصل تألقه أوروبيا 0:31 دقيقة بارتوميو متمسك بعدم تقديم انتخابات برشلونة 0:35 دقيقة الحكم ضحية تصويبة خاطئة لماغر 3:53 دقيقة فينغر يعلق على فكرته بشأن تعديلات الـ "VAR" 0:55 دقيقة وايلدر وفيوري يشعلان الأجواء قبل نزالهما 0:50 دقيقة صفاء هادي أول عراقي يلعب في الدوري الروسي 0:46 دقيقة مدرب دورتموند يشيد بهالاند وإيمري جان