فينغر يشيد بالمستوى الذي يقدمه آرسنال هذا الموسم من قبل beIN SPORTS May 4, 2023 15:47 1:09 دقيقة أشاد آرسين فينغر بالمستوى الذي يقدمه آرسنال هذا الموسم، واصفاً إياه بالأفضل رفقة مانشستر سيتي، مشدداً على ضرورة التمسك بآمال اللقب خاصة مع العودة المتوقعة لبقية الكبار على التنافس مجدداً الموسم المقبل. مقابلات آرسين فينغر آرسنال -آخر الفيديوهات 4:06 دقيقة بوكا جونيورز يخرج فائزاً من ميدان كولو كولو 0:33 دقيقة سان جيرمان يدين التصرفات غير المسموح بها 1:03 دقيقة تشيك: الدوري الإنكليزي تغيّر تماماً بعد وصول فينغر 1:09 دقيقة فينغر يشيد بالمستوى الذي يقدمه آرسنال هذا الموسم 0:45 دقيقة حفل التكريم السنوي للمنضمين إلى قاعة المشاهير 1:06 دقيقة هالاند في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:12 دقيقة أنشيلوتي هو الخيار الأول لتدريب المنتخب البرازيلي 2:29 دقيقة تجارب أداء لتطوير المواهب الكروية في السعودية 1:50 دقيقة قمّة منتظرة بين الدحيل والسد 3:08 دقيقة مواجهة مرتقبة بين أتليتيك بيلباو وريال بيتيس