فينغر يتحدّث عن وضعية آرسنال ويعرّج على مسألة تدريب أرتيتا للمدفعجية December 18, 2019 18:28 0:42 دقيقة تحدّث آرسين فينغر عن رأيه حول وضعية آرسنال بعد إقالة أوناي إيمري وعن الأخبار التي أشارت لتعيين أرتيتا كمدرب للفريق مؤكدا دعمه القوي للنادي الذي دربه لما يُناهز العشرين عاما. آرسين فينغر آرسنال -آخر الفيديوهات 3:36 دقيقة بطولة إيطاليا: يوفنتوس يهزم سمبدوريا ويتصدر مؤقتا 1:14 دقيقة موري: مونتيري قدم مباراة كبيرة أمام ليفربول 0:32 دقيقة كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ينتهي بلا أهداف 0:28 دقيقة هدف استثنائي من رونالدو في مرمى سامبدوريا 5:05 دقيقة بيكهام - مونديال قطر 2022 سيكون استثنائياً وخالداً 0:42 دقيقة ماذا قال فينغر بشأن آرسنال وأرتيتا ؟ 2:27 دقيقة محمد صلاح في تقرير شامل 3:58 دقيقة ليفربول يهزم مونتيري ويبلغ النهائي 0:42 دقيقة أرتيتا على أعتاب تدريب آرسنال 1:37 دقيقة كونميبول: الكشف عن روزنامة تصفيات مونديال 2022