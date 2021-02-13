فينغر: "من الصعب إيقاف مانشستر سيتي" February 13, 2021 21:00 1:11 دقيقة تحدّث المدرب الفرنسي السابق ومحلل قنوات "beIN SPORTS" أرسين فينغر عن المستوى الباهر الذي يقدّمه مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز فضلاً عن تألق النجم الألماني للـ"سيتيزنس" إيلكاي غوندوغان. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي أرسين فينغر إيلكاي غوندوغان -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة سقوط مفاجئ لميلان على أرض سبيتسيا 1:12 دقيقة مورينيو ينتقد تقنية "حكم الفيديو المساعد" 0:33 دقيقة هذا ما أعجب غوارديولا في مباراة سيتي وتوتنهام! 0:26 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقماً لتشافي 1:11 دقيقة فينغر: "من الصعب إيقاف مانشستر سيتي" 4:01 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على توتنهام بثلاثية 3:16 دقيقة نابولي يوقف سلسلة يوفنتوس الإيجابية 3:35 دقيقة الهلال السوداني ينهزم خارج الديار أمام صن داونز 2:53 دقيقة باريس سان جيرمان يتجاوز عقبة نيس بنجاح 0:22 دقيقة إشبيلية يتخطّى هويسكا بصعوبة